В Казани зафиксировали самый низкий индекс самоизоляции среди российских городов

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани днем в воскресенье зафиксировали самый низкий индекс самоизоляции среди российских городов.

В столице Татарстана этот показатель равен 2,5 балла. В рейтинге городов Казань заняла 15-е место.

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в Москве. Там он равен 3,4 балла. За ней следуют Санкт-Петербург и Воронеж с показателями в 3,1 и 3 балла соответственно.

Среди городов Татарстана самый высокий показатель самоизоляции зафиксировали в Нижнекамске (2,9 балла). В Челнах, Лениногорске и Бугульме индекс равняется 2,8 балла, в Альметьевске и Елабуге — 2,6 балла.

В Зеленодольске индекс самоизоляции упал до 2,5 балла,а в Чистополе до 2,4 балла.