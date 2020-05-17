В Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19. 18 человек госпитализированы, 66 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Пять случаев являются завозными, все остальные заболевшие заразились на территории республики.

Больше всего инфицированных выявлено среди людей от 30 до 50 лет — 35

человек. В категории от 18 до 30 — 16 человек. От 50 до 60 лет 15

больных. От 60 до 70 лет 12 больных. Четверо пациентов в возрастной

категории от 70 до 80, еще двое от 80 до 90. Детей среди заболевших нет.

Большинство заболевших вновь выявлено в Казани (60). В Набережных Челнах, Высокогорском, Буинском и Тукаевском районах по двое. Шестеро — в Зеленодольском районе, трое — в Лаишевском. Единичные случаи зафиксированы в Апастовском, Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Спасском районах Татарстана.



Таким образом, число заболевших в Татарстане достигло 2 232 случаев, семь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 173 пациента ( плюс 65 за последние сутки).



Татарстан остается на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.