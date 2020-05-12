В Татарстане вдвое сократилось число бракосочетаний из-за режима самоизоляции

В Татарстане в апреле из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, количество регистраций браков в Татарстане сократилось вдвое. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

Так, в прошлом месяце зарегистрировали свой союз 515 пар, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане ЗАГСы могут торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.