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В Татарстане вдвое сократилось число бракосочетаний из-за режима самоизоляции

15:59, 12.05.2020
В Татарстане вдвое сократилось число бракосочетаний из-за режима самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в апреле из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, количество регистраций браков в Татарстане сократилось вдвое. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

Так, в прошлом месяце зарегистрировали свой союз 515 пар, что вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане ЗАГСы могут торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.

ОбществоВласть Татарстан
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