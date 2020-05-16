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В Казани IT-стартаперы смогут рассказать идеи инвесторам

07:24, 16.05.2020
В Казани IT-стартаперы смогут рассказать идеи инвесторам
Фото: minmol.tatarstan.ru/

В Казани начат прием заявок на участие в VI Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Мероприятие пройдет с 10 июня по 30 сентября в онлайн-формате.

В форуме примут участие предприниматели, заинтересованные в поиске инвестиций для реализации IT–стартапов. Три лучших проекта получат $7000, $5000, $3000.

Идеи будут оценивать руководитель Snackable News Зиад Бароуни, директор государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев, ученые из Сколково и Монако и другие эксперты из разных стран.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 31 мая.

Справка

Ежегодный форум проводится с 2014 года. За это время в мероприятии поучаствовали более 800 представителей из 50 стран. Число привлеченных инвестиций составило свыше 2 миллионов долларов.

Общество Татарстан
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