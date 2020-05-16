В Казани IT-стартаперы смогут рассказать идеи инвесторам

В Казани начат прием заявок на участие в VI Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Мероприятие пройдет с 10 июня по 30 сентября в онлайн-формате.

В форуме примут участие предприниматели, заинтересованные в поиске инвестиций для реализации IT–стартапов. Три лучших проекта получат $7000, $5000, $3000.

Идеи будут оценивать руководитель Snackable News Зиад Бароуни, директор государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев, ученые из Сколково и Монако и другие эксперты из разных стран.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 31 мая.



