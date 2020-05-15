На кладбище в жилом массиве Старое Победилово появится церковь

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Казгордума на сегодняшнем заседании приняла предложение прихода Духосошественской церкви и Управления по организации ритуальных услуг о расширении кладбища по ул. Береговой в жилом массиве Старое Победилово на 16 тыс. кв. метров.



Общественные обсуждения прошли с 10 октября по 12 декабря 2019 года. Финансовых затрат реализация проекта не требует.



На заседании пояснили, что на кладбище будет построена церковь.

Напомним, на заседании Казгордума также разрешила расширить кладбище в поселке Мирном.