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На кладбище в жилом массиве Старое Победилово появится церковь

13:10, 15.05.2020
На кладбище в жилом массиве Старое Победилово появится церковь
Фото: скриншот

Казгордума на сегодняшнем заседании приняла предложение прихода Духосошественской церкви и Управления по организации ритуальных услуг о расширении кладбища по ул. Береговой в жилом массиве Старое Победилово на 16 тыс. кв. метров.

Общественные обсуждения прошли с 10 октября по 12 декабря 2019 года. Финансовых затрат реализация проекта не требует.

На заседании пояснили, что на кладбище будет построена церковь.

Напомним, на заседании Казгордума также разрешила расширить кладбище в поселке Мирном.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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