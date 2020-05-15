Загитова рассказала, как отпразднует свое совершеннолетие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась планами на празднование своего совершеннолетия. 18 мая фигуристке исполняется 18 лет.

«В целом не знаю, что можно придумать креативного. Наверное, только сидеть дома с родителями», — рассказала Загитова в ходе тренировки в прямом эфире в «Инстаграме».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

В нынешнем году 17-летняя Загитова заканчивает школу. Для подготовки к ЕГЭ фигуристка вернулась к своим родителям в Казань, где находится на самоизоляции.