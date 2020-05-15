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В Казани жестоко избили двух мужчин — возбуждено уголовное дело

10:21, 15.05.2020
В Казани жестоко избили двух мужчин — возбуждено уголовное дело
Фото: rosgvard.ru

В Казани сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за избиение других двух. Все четверо были ранее судимы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Драка произошла в одной из квартир дома по улице 10-й Союзной. По словам потерпевших, злоумышленники пришли к ним для выяснения отношений по просьбе их общего приятеля. Сначала незваные гости настойчиво пытались попасть в квартиру, а затем избили находившихся там мужчин.

Потерпевшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Казани напали на курьера с едой.

Происшествия Татарстан
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