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Загитова провела онлайн-тренировку со своим хореографом Глейхенгаузом

22:00, 14.05.2020
Загитова провела онлайн-тренировку со своим хореографом Глейхенгаузом
Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела онлайн-тренировку совместно со своим тренером-хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

Трансляция была проведена в аккаунте фигуристки в "Инстаграм" и длилась более 50 минут. Вместе с ней в кадре также была ее собака Масару.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

В нынешнем году 17-летняя Загитова заканчивает школу. Для подготовки к ЕГЭ фигуристка вернулась к своим родителям в Казань, где находится на самоизоляции.

СпортФигурное катаниеОбщество
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