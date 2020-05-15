Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и сильный ветер
В пятницу, 15 мая, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет дождь, местами возможна гроза.
Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +12°С до +17°С. В Казани ожидается 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров покажу от +14°С до +17°С.Общество Татарстан
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