Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу, 15 мая, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет дождь, местами возможна гроза.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +12°С до +17°С. В Казани ожидается 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров покажу от +14°С до +17°С.