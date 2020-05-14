Власти Татарстана выберут, куда направить заложенные на погашение бюджетных кредитов деньги

Кабмин Татарстана создает рабочую группу, которая определит, на какие инвестпроекты нужно потратить деньги, которые должны были пойти на погашение бюджетных кредитов.

Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Руководителем рабочей группы назначен министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Его заместителями стали два замглавы Минэкономики Татарстана: Алла Анфимова и Индира Киреева, следует из документа.

Напомним, что российское правительство в качестве одной из антикризисных мер приняло решение отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам.

По данным Минфина РФ на 1 июня 2019 года, долг Татарстана по бюджетным кредитам составлял 94,4 млрд рублей.