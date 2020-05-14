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Власти Татарстана выберут, куда направить заложенные на погашение бюджетных кредитов деньги

17:23, 14.05.2020
Власти Татарстана выберут, куда направить заложенные на погашение бюджетных кредитов деньги
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана создает рабочую группу, которая определит, на какие инвестпроекты нужно потратить деньги, которые должны были пойти на погашение бюджетных кредитов.

Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Руководителем рабочей группы назначен министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Его заместителями стали два замглавы Минэкономики Татарстана: Алла Анфимова и Индира Киреева, следует из документа.

Напомним, что российское правительство в качестве одной из антикризисных мер приняло решение отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам.

По данным Минфина РФ на 1 июня 2019 года, долг Татарстана по бюджетным кредитам составлял 94,4 млрд рублей.

ЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
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