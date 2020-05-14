Российские врачи обнаружили нетипичный симптом коронавируса

Врачи федеральных центров ФМБА России столкнулись с нетипичным течением COVID-19.

Как сообщили медики, у двух пациентов, лечившихся от коронавируса, появилась динамика в виде «острого живота» и повышения температуры. Позже у них выявили наличие жидкости в брюшной полости.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сообщает RT со ссылкой на ФМБА.

Врачи предположили, что такое воспаление может начаться вследствие системного ответа организма на инфекцию.

Ранее главный внештатный инфекционист Управления делами президента России, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что новая коронавирусная инфекция легко переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии.

