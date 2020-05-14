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Сотрудники полиции за день составили 180 административных материалов за отсутствие масок

13:50, 14.05.2020
Сотрудники полиции за день составили 180 административных материалов за отсутствие масок
Фото: realnoevremya.ru

Накануне сотрудники управления МВД России по Казани провели рейд и составили более 180 административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие масок в магазинах и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды были организованы на 7 площадках во всех районах города — территория улиц Петербургская — Спартаковская, ЖК «Салават купере», улицы Гаврилова, Чуйкова, Амирхана, метро «Аметьево», улица Зорге и др.

Полицейские проводят рейды, направленные на проверку соблюдения горожанами масочно-перчаточного режима, каждый день.

С 12 мая в Татарстане обязательно надо носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте.

Общество Татарстан
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