Сотрудники полиции за день составили 180 административных материалов за отсутствие масок

Накануне сотрудники управления МВД России по Казани провели рейд и составили более 180 административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие масок в магазинах и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды были организованы на 7 площадках во всех районах города — территория улиц Петербургская — Спартаковская, ЖК «Салават купере», улицы Гаврилова, Чуйкова, Амирхана, метро «Аметьево», улица Зорге и др.

Полицейские проводят рейды, направленные на проверку соблюдения горожанами масочно-перчаточного режима, каждый день.

С 12 мая в Татарстане обязательно надо носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте.