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Италия направит на восстановление от эпидемии 55 млрд евро

10:07, 14.05.2020
Италия направит на восстановление от эпидемии 55 млрд евро
Фото: Реальное время

Правительство Италии направит на поддержку пострадавшему бизнесу и населению 55 млрд ($59,6 млрд). Соответствующий пакет стимулирующих мер уже одобрен и вступил в силу.

В Италии постепенно отменяются жесткие ограничения на бизнес и передвижение граждан после двухмесячного карантина. Власти страны надеются, что фаза открытия предложенных мер поможет экономическому и социальному восстановлению, передает «Коммерсант».

Стоит отметить, что меры поддержки премьер-министр Джузеппе Конте обещал ввести еще месяц назад. Однако из-за спора вокруг документа, насчитывающего около 500 страниц, задержали его принятие.

Ранее сообщалось, что осенью Италия может начать испытания вакцины от COVID-19 на людях.

Общество Татарстан
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