Осенью Италия может начать испытания вакцины от COVID-19 на людях

Фото: Максим Платонов

Испытания на мышах подтвердили эффективность новой вакцины от коронавируса итальянской фармацевтической компании Takis, которая проводила исследования на базе лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Риме, сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство.

Входящие в состав вакцины антитела, помещенные в организм мышей, заблокировали развитие коронавируса. На людях испытывать новую вакцину могут начать осенью 2020 года.