Тяжелобольной мальчик из Казани не может выехать на лечение в Германию из-за пандемии

Российские границы закрыты с 30 марта, въехать в страну уже полтора месяца даже граждане могут только на специальных эвакуационных рейсах, а с выездом все еще строже. Тяжелобольные люди, по-настоящему нуждающиеся в лечении и много времени его ожидающие, не могут вылететь на лечение в другие страны.

Глава казанского представительства турецкого медцентра «Анадолу», вывозящего за рубеж порядка десяти пациентов в месяц, Антон Казарин рассказал, что сейчас центр не может отправить пациента даже частной авиацией. По его словам, после длительного периода сборов пожертвований семьям, которым все же удалось собрать нужную сумму, уже полтора месяца приходится «ждать решения властей обеих сторон и молиться».

В такой ситуации оказался и юный подопечный фонда — 12-летний Тимур Фазлиев с ДЦП и врожденным вывихом тазобедренных суставов. Мальчику была обещана операция в Мюнхене, лечение стоило порядка 3,7 млн рублей. Полгода Тимур ждал помощи и дождался: мальчику успешно провели операцию в Германии. Однако из-за слишком больших повреждений во время предыдущих хирургических вмешательств мальчику требуется еще одна операция.



Подробнее об истории мальчика, а также о проблеме с закрытием границ читайте в материале «Реального времени».

