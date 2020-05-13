Первые Всероссийские уличные игры в Казани перенесли на сентябрь

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Всероссийские уличные игры, которые должны были пройти в Казани этим летом, перенесли на сентябрь. Изначально событие было запланировано на 26—28 июня и должно было стать первым подобным мероприятием в России.

Из-за ситуации с коронавирусом игры пройдут 10—14 сентября. Ожидается, что в них будут участвовать до 1,5 тысячи спортсменов. Кроме того, для них построят новый спортивный экстрим-парк.

Всего в играх запланировано 11 дисциплин: баскетбол (дисциплина 3 х 3), танцевальный спорт (дисциплина брейкинг), велосипедный спорт (ВМХ-фристайл), паркур, роллер-спорт, чир-спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл, скейтбординг, текбол и роуп-скиппинг (спортивная скакалка). Как пишет RT, к соревнованиям не будут допускать атлетов, включенных в списки кандидатов в сборные России или регионов.

В конце марта министр спорта РТ Владимир Леонов рассказывал, что подготовка к Всероссийским уличным играм идет в штатном режиме вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Вместе с ними также идет подготовка к Играм стран СНГ — они тоже должны пройти впервые, но уже в августе. Об их переносе не сообщалось, более того, недавно оркгомитет продемонстрировал талисман этих Игр.