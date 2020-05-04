Экс-гендиректор Иннополиса, переболевший коронавирусом, посоветовал делать больным КТ легких

Бывший генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, переболевший коронавирусом, рассказал о перенесенной болезни. Он посоветовал всем, кто получил положительный анализ на COVID-19, делать компьютерную томографию легких.

Носов признался, что рад тому, что ему удалось вовремя пройти КТ легких.

«Я считаю, очень важно пройти любому человеку с подтвержденным диагнозом компьютерную томографию легких. Есть очень много случаев, когда люди не имеют температуры, не кашляют, нет одышки, при этом у них процент повреждения легких больше 50», — пояснил Носов в интервью блогеру Юрию Воробьеву для YouTube-канала «TUKAY Говорит».

Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», а ныне заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, заболевший COVID-19, рассказал о своем самочувствии и необычных симптомах, которые проявились у него.

