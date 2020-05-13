Во сколько обойдется технический набор для подготовки автомобиля к лету в Казани

Что нужно для подготовки автомобиля к сезону?



По данным «Авито Авто», в Казани набор для самостоятельной подготовки автомобиля к летнему сезону обойдется минимум в 6000 рублей. Половина принадлежностей будут бывшими в употреблении.

Самым дорогим пунктом, по версии аналитиков сайта бесплатных объявлений, стал набор инструментов. Он обойдется автолюбителю в среднем в 3500 рублей. Конечно, можно приобрести нужные ключи и отвертки по отдельности, но в «Авито» считают, что набором приобретать выгоднее.

Дальше по дороговизне идет механический ножной компрессор, стоимость которого на сайте начинается с 400 рублей. Более современные электрические модели для выравнивания давления в шинах можно купить по цене от 690 рублей (при условии, что они в нормальном состоянии).

Автомобилисту обязательно понадобятся домкрат, автошампунь, полироль для кузова и фар, автопылесос для уборки салона. Фото цены-и-отзывы.рф

Еще автомобилисту обязательно понадобятся домкрат для демонтажа зимних шин (от 300 рублей на «Авито»), автошампунь для самостоятельной мойки машины (от 190 рублей за литр), полироль для кузова и фар (от 100 рублей), автопылесос для уборки салона (от 250 рублей), смазка для удаления следов ржавчины с кузова (от 300 рублей).

Также к комплекту необходимо добавить тряпки и щетки для очистки разных поверхностей, но, как правило, у многих они уже есть. Если же нет, то стоимость набора увеличится на 200—5000 рублей — в зависимости от предпочтений водителя.

Новые дешевле?

«Реальное время» дополнительно проанализировало стоимость принадлежностей для подготовки автомобиля в интернет-магазине Ozon, где продаются только новые товары.

Так, набор инструментов для автомобиля можно найти и за 800 рублей, и за 1600 рублей, и за 3500 рублей. Все они различаются по качеству и количеству инструментов в кейсе.

Цена автошампуней, как и на «Авито», начинается от 200 рублей, а вот полироли дешевле — от 200 рублей. Фото repmy.ru

Автомобильный компрессор на Ozon стоит от 1990 рублей, домкрат — от 700 рублей. Цена автошампуней, как и на «Авито», начинается от 200 рублей, а вот полироли дешевле — от 200 рублей.

То есть набор на Ozon можно запросто собрать чуть более чем за 4 тысячи рублей — за счет наличия более дешевых инструментов.

Дарья Пинегина