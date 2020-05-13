Предприниматель рассказала о секретах ведения бизнеса по-женски

Основатель и руководитель тренингового центра «33 желания», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Алина Семенова из Владимирской области рассказала о секретах ведения бизнеса по-женски.

Она отметила, что мужчины пробивают дорогу в бизнесе своим лбом, действуют прямолинейно. Ученые подтверждают, что нейронные связи у них развиты в обоих полушариях мозга, а у женщин нейронные связи — в соединении между правым и левым полушариями. Это позволяет действовать им фантазийно, в какие-то моменты отвлекаться от цели. Но это не значит, что путь женщины в бизнесе будет длиннее и сложнее. Временное отступление может привести к нужным идеям и людям, которые помогут добиться цели.

«У женщин практически нет стратегического мышления. Но в этом их сила, нерациональное мышление заставляет женщин включать свое чутье. В то же время они не разделяют мысли и чувства, а принимают оба этих фактора. Мужчины тоже могут обладать этой особенностью. Например, американский президент Дональд Трамп говорил: «Я вообще не думаю, доверяю интуиции», — сказала Семенова на марафоне для предпринимателей.

Она подчеркнула, что в информационно насыщенный век бывает сложно принять правильное решение и рассчитать рентабельность бизнеса. В таких случаях и помогает женская интуиция.

Владелец бренда Tolstoy Wear Михаил Кузнецов из Татарстана призвал мыслить позитивно и «не ждать» в кризис.

