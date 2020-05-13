Во время пожара в Елабуге бездомный спрятался от огня под кучей одежды

Фото: ГУ МЧ РФ по РТ (архив)

В Елабуге бездомный во время пожара в заброшенном доме спрятался от огня под грудой одежды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на улице 10 лет Татарстана, 9 поступило 13 мая в 4.24. Выяснилось, что на втором этаже дома полыхает мусор. Прибывших сотрудников МЧС встретили двое бездомных. Они рассказали, что выбежали из дома, но внутри остался их товарищ. Его обнаружили в 5.15 под вещами и одеждой у окна на мансардном этаже.

У 42-летнего мужчины диагностировали отравление угарным газом. От госпитализации он отказался.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Сгорел пол в двух комнатах на втором этаже здания. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.