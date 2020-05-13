В Татарстане распорядились сохранить бюджетникам размер средней заработной платы

Власти Татарстана выдали распоряжение по обязательному сохранению заработной платы работникам бюджетной сферы в условиях ухудшения экономической ситуации.

Согласно документу, начиная со II квартала 2020 года работникам бюджетной сферы (за исключением медиков) должен быть сохранен размер средней заработной платы по итогам 2019 года.

Отдельным категориям медицинских работников будет сохранен размер заработной платы, равной средней по итогам I квартала 2020 года.

Ранее сервис для поиска работы hh.ru подсчитал, что средняя зарплата для высшего медперсонала, которая предлагается в Татарстане в апреле, составляет 45 тысяч рублей.

