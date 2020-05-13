Видео: в Казани два лебедя влетели в электрические провода, спасти смогли только одного
В Гавриловской роще Казани на берегу Казанки два лебедя влетели в провода. От удара током один из них погиб, второго удалось спасти горожанам.
Видео спасения лебедя появилось в соцсети. На кадрах видно, что птицу, находящуюся без движения, бережно вытаскивают из травы, а затем укутывают в ткань.
Сообщается, что сейчас лебедь находится в реабилитационном центре.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым