Новости общества

07:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видео: в Казани два лебедя влетели в электрические провода, спасти смогли только одного

06:56, 13.05.2020
Видео: в Казани два лебедя влетели в электрические провода, спасти смогли только одного
Фото: кадр видео

В Гавриловской роще Казани на берегу Казанки два лебедя влетели в провода. От удара током один из них погиб, второго удалось спасти горожанам.

Видео спасения лебедя появилось в соцсети. На кадрах видно, что птицу, находящуюся без движения, бережно вытаскивают из травы, а затем укутывают в ткань.

Сообщается, что сейчас лебедь находится в реабилитационном центре.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров