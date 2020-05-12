Панарин: «После «Ак Барса» стал профессиональнее, перестал ходить на тусовки»

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» и один из самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ Артемий Панарин вспомнил об опыте, полученном за время выступлений в казанском «Ак Барсе».

«Этот опыт (в Казани) мне очень помог. Я тогда на те же тусовочки похаживал в разумных пределах. Слухи доходили, что поэтому перестали меня ставить в состав. Я потом вернулся в «Витязь» и стал серьезно заниматься хоккеем. Из секции перешел в профессиональный спорт. Прекратил тусовки, стал ходить в зал. В СКА уже таких ошибок, как в «Ак Барсе» не допускал», — заявил хоккеист.

Панарин выступал за казанский «Ак Барс» в сезоне-2011/12 и в 15 матчах отметился 5 (1+4) набранными очками, после чего вернулся обратно в «Витязь».

Перед началом текущего хоккейного года россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» и вошел в число самых высокооплачиваемых хоккеистов мира. На момент приостановки сезона он возглавлял список лучших бомбардиров своего клуба.

В последнее время Панарин несколько раз отмечался с критикой в адрес российских властей. Также недавно хоккеист открыл собственный благотворительный фонд с бюджетом в 1 миллион долларов.