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Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и сильный ветер

05:36, 13.05.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 13 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, в отдельных районах — гроза.

Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 15-20 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от +19°С до +24°С. В Казани метеорологи предсказывают от +20°С до +22°С. Набережных Челнах ожидается 22-24 градуса тепла.

Общество Татарстан
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