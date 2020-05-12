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В Минобразования Татарстана опровергли фейк о дистанционном обучении

17:29, 12.05.2020 1
В Минобразования Татарстана опровергли фейк о дистанционном обучении
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Министерстве образования и науки Татарстана опровергли фейк о том, что с 1 сентября учеба в школах продолжится в дистанционном формате.

Как отметили в ведомстве, данная информация является заведомо неверной. Дистанционное обучение является вынужденной мерой, которая связана с эпидемиологической ситуацией в стране.

Также в Минобразования РТ напомнили, что с 12 мая школьники из малокомплектных школ (с количеством учащихся до 20 человек) уже вернулись за парты.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:11
    такие фейки от группы РоСТ и гр Беляевой Против поборов в садиках и школах
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