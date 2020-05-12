Новости аналитики

15:56 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 75 рублей

14:49, 12.05.2020

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 73—75 руб. за доллар.

Под влиянием продажи валюты со стороны ЦБ рубль остается относительно стабильным. Нефтяной рынок сохраняет волатильность, но цены на нефть в диапазоне 25—30 оказывают нейтральную поддержку рублю.

Укреплению отечественной валюты может способствовать интерес инвесторов к российским ОФЗ на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

АналитикаЭкономикаФинансыБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров