Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 75 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 73—75 руб. за доллар.

Под влиянием продажи валюты со стороны ЦБ рубль остается относительно стабильным. Нефтяной рынок сохраняет волатильность, но цены на нефть в диапазоне 25—30 оказывают нейтральную поддержку рублю.

Укреплению отечественной валюты может способствовать интерес инвесторов к российским ОФЗ на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.