В первый день отмены пропусков индекс самоизоляции в Казани пробил антирекорд

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Индекс самоизоляции в Казани в первый день отмены пропускного режима пробил минимум. На 12.20 он составляет 1,1 балла. Это значит, что на улице много людей.

У Казани также худший показатель среди городов Татарстана. В Чистополе и Набережных Челнах индекс самоизоляции составляет 1,2 и 1,3 балла соответственно. Чуть лучше дела обстоят в Зеленодольске и Нижнекамске — 1,7 и 1,8 балла соответственно. Дисциплинированнее всех жители Елабуги, там индекс набрал 2,1 балла.