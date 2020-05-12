КАМАЗ возобновил производство

Завод КАМАЗ возобновил работу после перерыва, связанного с майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«В мае автомобильный завод будет работать в традиционном двухсменном режиме. За оставшиеся дни месяца предстоит собрать 2,5 тысячи грузовиков КАМАЗ. Суточный темп составляет 180 автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в связи с пандемией часть персонала работает дистанционно с возможностью доступа к серверу.



Ранее гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал о приостановке работы завода.

