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КАМАЗ возобновил производство

09:16, 12.05.2020

Завод КАМАЗ возобновил работу после перерыва, связанного с майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«В мае автомобильный завод будет работать в традиционном двухсменном режиме. За оставшиеся дни месяца предстоит собрать 2,5 тысячи грузовиков КАМАЗ. Суточный темп составляет 180 автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в связи с пандемией часть персонала работает дистанционно с возможностью доступа к серверу.

Ранее гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал о приостановке работы завода.

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