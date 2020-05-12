Собянин назвал пять принципов, которые помогут стране выйти из самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с COVID-19, рассказал, что разрабатывается комплекс мер для возвращения городов и регионов РФ к нормальной жизни. Все они будут продумываться в пяти направлениях.

По мнению Собянина, работодатели должны ответственно подходить к здоровью своих подчиненных

«Чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность распространения инфекции на тех предприятиях, которые открываются и будут открываться», — приводит слова мэра столицы «Интерфакс».

Вторым направлением станет ответственное поведение. Собянин считает, что пандемия породит новую культуру поведения, предполагающую максимальную заботу о своем здоровье.

Третье — это жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к инфицированным гражданам, у которых выявлена инфекция.

Также все должно работать на массовое тестирование граждан, а власти должны сохранять постоянную готовность сферы здравоохранения города, региона, всей страны.

Напомним, что Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая.