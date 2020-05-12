Собянин назвал пять принципов, которые помогут стране выйти из самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с COVID-19, рассказал, что разрабатывается комплекс мер для возвращения городов и регионов РФ к нормальной жизни. Все они будут продумываться в пяти направлениях.
По мнению Собянина, работодатели должны ответственно подходить к здоровью своих подчиненных
«Чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность распространения инфекции на тех предприятиях, которые открываются и будут открываться», — приводит слова мэра столицы «Интерфакс».
Вторым направлением станет ответственное поведение. Собянин считает, что пандемия породит новую культуру поведения, предполагающую максимальную заботу о своем здоровье.
Третье — это жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к инфицированным гражданам, у которых выявлена инфекция.
Также все должно работать на массовое тестирование граждан, а власти должны сохранять постоянную готовность сферы здравоохранения города, региона, всей страны.
Напомним, что Москва продлила режим самоизоляции до 31 мая.ОбществоМедицинаВласть
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