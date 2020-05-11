Роспотребнадзор порекомендовал не покупать тесты на коронавирус в интернете

Для диагностики коронавирусной инфекции можно использовать только официально зарегистрированные в России тест-системы. Их не продают в Сети, заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что тест на COVID-19 в некоторых случаях может показывать отрицательный результат. Такое возможно, если у тестируемого есть симптомы ОРВИ, вызванного другим возбудителем, сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф».

В России планируют удвоить количество тестов на коронавирус. Уже к середине мая будут тестировать до 300 тыс. человек в сутки.