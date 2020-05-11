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Путин анонсировал доплаты соцработникам

16:22, 11.05.2020

Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.

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