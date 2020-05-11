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В «Салавате Юлаеве» назвали преждевременной новость о переходе Гранлунда

14:49, 11.05.2020
В «Салавате Юлаеве» назвали преждевременной новость о переходе Гранлунда
Фото: nhl.com

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о подписании уфимским клубом нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда.

«Спортивные права на Маркуса Гранлунда в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву», поэтому периодически в той или иной форме появляется информация о переходе нападающего в Уфу.

Мы высокого мнения о способностях Гранлунда, его старании и мастерстве. Надеемся когда-нибудь увидеть его в составе «юлаевцев». Тем не менее, говорить о переходе финского форварда как о состоявшемся факте преждевременно», — сказал Курносов.

В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности "-1".

Права на 27-летнего хоккеиста в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым».

СпортХоккей Башкортостан
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