В «Салавате Юлаеве» назвали преждевременной новость о переходе Гранлунда

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о подписании уфимским клубом нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда.

«Спортивные права на Маркуса Гранлунда в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву», поэтому периодически в той или иной форме появляется информация о переходе нападающего в Уфу.

Мы высокого мнения о способностях Гранлунда, его старании и мастерстве. Надеемся когда-нибудь увидеть его в составе «юлаевцев». Тем не менее, говорить о переходе финского форварда как о состоявшемся факте преждевременно», — сказал Курносов.

В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности "-1".

Права на 27-летнего хоккеиста в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым».