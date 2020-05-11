В Татарстане проанализируют данные о перемещении абонентов сотовой связи

В Татарстане за 6 млн рублей проанализируют данные по перемещениям абонентов сотовых операторов. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

Заказчика интересуют внутренние и международные абоненты, посещающие Казань и Татарстан за исключением трудовых мигрантов. Анализ должен быть построен на базе данных как минимум двух операторов связи.

Судя по документам, от исполнителя потребуется собрать следующую информацию: число внутренних и иностранных абонентов, количество трудовых мигрантов, цель и способы прибытия, пол, возраст, доход, семейный статус и точки притяжения абонентов.

Услуга должна будет предоставляться до конца этого года. Прием заявок заканчивается 15 мая.