Предприятия Татарстана, не вошедшие в перечень пострадавших, уже получили займы на 8 млн

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Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге заявил, что информацию о федеральных и региональных мерах поддержки можно получить по телефону: 524 90-90.

По его словам, пять из системообразующих 24 предприятий уже обратились в банки за предоставлением льготных кредитов. Одобрено более 1200 заявок по программе реструктуризации кредитов. Микрозаймы выдали более чем на 8 млн рублей от Фонда поддержки предпринимательства для тех, кто не вошел в перечень пострадавших предприятий.

Также, в связи с большим количеством заявок от бизнеса, банки перестраивают свою работу. Татарстан отдельно разработал свой пакет поддержки МСП, не вошедших в списки пострадавших. В ФПП республики поступают обращения по отсрочке выплат льготных микрозаймов. В республике введена программа субсидирования процентной ставки для предприятий с кредитами. Работает программа субсидирования затрат по доставке еды для тех предприятий, которые занимаются этим видом деятельности.