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В Татарстане используют модель «провизорная госпитализация» при лечение Covid-пациентов

11:18, 11.05.2020

В Татарстане используют модель «провизорная госпитализация», которая позволяет за сутки проводить необходимые диагностические мероприятия.

Как рассказали на деловом понедельнике, сортировка пациентов с последующей госпитализацией в Covid-плюс или минус госпиталя происходит с учетом роста заболеваемости. 10 мая был открыт Госпиталь ветеранов войн в городе Казани в котором уже на сегодня госпитализирован 31 пациент с момента открытия временных инфекционных госпиталей.

Организованы так называемые виртуальные обходы, целью которых является коллегиальное принятие решений по выбору лечебной тактики респираторной поддержки наиболее тяжелых пациентов с СOVID-19. Виртуальный консилиум проводится при участии ведущих профильных специалистов Министерства здравоохранения РТ, сообщили на деловом понедельнике.

Общество Татарстан
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