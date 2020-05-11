Минниханов: отмена СМС-разрешений не отменяет режима повышенной готовности

Рутам Минниханов поставил перед главами районов задачу обеспечить безопасность жителей в условиях смягчения режима ограничений. Отмена СМС-разрешений не отменяет режима повышенной готовности.

На сегодня уже работают более 90% предприятий республики. Практика показала, что соблюдение мер санитарно -эпидемиологических норм можно возобновлять работу. Однако важным остается соблюдение масочного режима в местах скопления большого количества людей: магазины, общественные транспорт

Как передает пресс-служба президента РТ, люди приучили себя соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования: чаще мыть руки, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

«Мы следим и за международным опытом, и опытом других субъектов нашей страны. Сегодня не все регионы готовы снимать ограничения, есть те, которые наоборот идут на ужесточение. Но мы видим, что если не систематизировать данную работу, то людям станет очень сложно», — сказал президент РТ.

