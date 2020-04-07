Глава Минцифры РТ пообещал уничтожить базу данных сервиса пропусков после самоизоляции
Министр цифрового развития РТ заявил, что после окончания режима самоизоляции вся база данных будет уничтожена.
Для регистрации в системе получения цифровых пропусков необходимо ввести свои паспортные данные. Но не все оказались готовы предоставлять их.
«Вам не стоит переживать за свои персональные данные — в конце самоизоляции мы уничтожим всю базу данных, которая сейчас хранится в приватной и закрытой системе «Aк Барс» Банка», — написал Хайруллин у себя в «Инстаграм».
Ранее стало известно, нужно ли оформлять пропуск на ребенка.Общество Татарстан
комментарии
Но вот возможности это право отозвать, согласно законодательства, предусмотрительно НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО