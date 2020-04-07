Глава Минцифры РТ пообещал уничтожить базу данных сервиса пропусков после самоизоляции

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Министр цифрового развития РТ заявил, что после окончания режима самоизоляции вся база данных будет уничтожена.

Для регистрации в системе получения цифровых пропусков необходимо ввести свои паспортные данные. Но не все оказались готовы предоставлять их.

«Вам не стоит переживать за свои персональные данные — в конце самоизоляции мы уничтожим всю базу данных, которая сейчас хранится в приватной и закрытой системе «Aк Барс» Банка», — написал Хайруллин у себя в «Инстаграм».

Ранее стало известно, нужно ли оформлять пропуск на ребенка.