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Глава Минцифры РТ пообещал уничтожить базу данных сервиса пропусков после самоизоляции

06:46, 07.04.2020 3
Глава Минцифры РТ пообещал уничтожить базу данных сервиса пропусков после самоизоляции
Фото: скриншот

Министр цифрового развития РТ заявил, что после окончания режима самоизоляции вся база данных будет уничтожена.

Для регистрации в системе получения цифровых пропусков необходимо ввести свои паспортные данные. Но не все оказались готовы предоставлять их.

«Вам не стоит переживать за свои персональные данные — в конце самоизоляции мы уничтожим всю базу данных, которая сейчас хранится в приватной и закрытой системе «Aк Барс» Банка», — написал Хайруллин у себя в «Инстаграм».

Ранее стало известно, нужно ли оформлять пропуск на ребенка.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Ключевое слово - верим
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  • Анонимно 07 апр
    А можно узнать повторный запрос на № 9 через какое время можно получить разрешение. Ситуация: Нижнекамск 14го еду в Казань ( Республиканский онкологический центр) на прием, а 15го ложусь на операцию, в больнице после 15-00 выписка и надо обратно возвращаться в Нижнекамск.
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  • Анонимно 07 апр
    В прогрессивном Татарстане при формировании пропуска требуют право на обработку персональных данных.

    Но вот возможности это право отозвать, согласно законодательства, предусмотрительно НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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