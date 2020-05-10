Предприниматели и чиновники Татарстана поддержали флешмоб, посвященный 75-летию Победы

Фото: принтскрин

Бизнесмены и чиновники Татарстана поддержали флешмоб «Эстафета Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для участия нужно выполнить любое физическое упражнение: пробежать, проехать или пройти дистанцию, которая будет символизировать число 75, и передать эстафету активным и спортивным друзьям в «Инстаграме».

Так, ресторатор и основатель «Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов пробежал 7,5 км и передал эстафету совладельцу «Автолиги» Сергею Шубину, мэру Альметьевска Тимуру Нагуманову, главе Удмуртской Республики Александру Бречалову, директору ООО «Акульчев» Сергею Акульчеву и предпринимателю Руслану Абдулнасырову.

Вчера Казань отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса программа праздника в этом году была переведена в онлайн-режим.

