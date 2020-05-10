В Бугульме дочери ветерана вернули потерянную медаль отца «За отвагу»

В Бугульме дочери ветерана Галимзана Нугайбекова вручили потерянную медаль отца «За отвагу». Медаль обнаружили профсоюзный комитет и работники Бугульминского механического завода.

Вручение прошло в военном комиссариате, где сотрудники соорудили символичную Стену Памяти. На стене разместили портреты участников войны и тружеников тыла. Так военный комиссариат Бугульмы присоединился к всероссийской акции «Стена Памяти», пишет «Бугульминская газета».

Вчера Казань отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса программа праздника в этом году была переведена в онлайн-режим.

