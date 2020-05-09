Преподаватель КФУ о дистанционном образовании: «Чувствую себя обитателем дурдома»

Фото: Дмитрий Туманов

Преподаватель Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, доцент Дмитрий Туманов прокомментировал проведение дистанционной учебы. По его словам, компьютеры не заменят живого общения с преподавателями, а образование на расстоянии «выводит человека за рамки социума и включает его в систему машинооборота».

«Чувствую себя обитателем дурдома, читая лекции и принимая экзамены у черного монитора или аватарок с кошечками и собачками...» — написал преподаватель во «ВКонтакте».

Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что происходящее сейчас нельзя назвать полноценным образованием.

Между тем Министерство науки и высшего образования России продлило дистанционное обучение в вузах РФ после 12 мая.

