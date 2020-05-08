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Минобрнауки РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

21:42, 08.05.2020
Минобрнауки РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Фото: kpfu.ru

Министерство науки и высшего образования России продлило дистанционное обучение в вузах РФ после 12 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что с 12 мая, в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады. Кроме них заработают малокомплектные сельские школ (с количеством до 20 детей).

ОбществоОбразование
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