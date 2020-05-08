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Соцсети: на зданиях общежитии КФУ появилась надпись «Победа»

22:39, 08.05.2020
Соцсети: на зданиях общежитии КФУ появилась надпись «Победа»
Фото: vk.com

На зданиях общежитии КФУ в центре Казани появилась надпись «Победа». Фотографиями поделились пользователи соцсетей.

Также на учебном здании КФУ («двойке») появилась огромная георгиевская ленточка. Лента стала самой большой в республике.

Вечером здесь зажглась надпись "9 мая».

Напомним, в этом году в преддверии 9 Мая в Татарстане волонтеры раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.

ОбществоИстория Татарстан
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