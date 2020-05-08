Соцсети: на зданиях общежитии КФУ появилась надпись «Победа»
На зданиях общежитии КФУ в центре Казани появилась надпись «Победа». Фотографиями поделились пользователи соцсетей.
Также на учебном здании КФУ («двойке») появилась огромная георгиевская ленточка. Лента стала самой большой в республике.
Вечером здесь зажглась надпись "9 мая».
Напомним, в этом году в преддверии 9 Мая в Татарстане волонтеры раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.
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