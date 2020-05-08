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В Нижнекамске на высотке установили светящуюся цифру «75»

21:30, 08.05.2020
В Нижнекамске на высотке установили светящуюся цифру «75»
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске для жителей города подготовили поздравление с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Одну из самых высоких производственных установок ПАО «Нижнекамскнефтехим» оформили большой светящейся цифрой «75». Надпись видна с наступлением темного времени суток. Она будет гореть весь месяц.

Как сообщает пресс-служба Нижнекамского района, на подготовку светящейся надписи ушло 2 дня. Для создания цифры использовалось 210 люминесцентных ламп.

ОбществоИстория Татарстан
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