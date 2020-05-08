В Казани нашли более 300 литров нелицензированного антисептика
В Казани полицейские выявили предпринимателей, продававших антисептик «Монастырский сбор» без лицензии. У них было изъято 2 017 флаконов спиртосодержащей жидкости общим объемом 340 литров.
«Таким образом, пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся оборотом спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.
Напомним, накануне правоохранители пресекли продажу 30 тысяч литров этилового спирта.Происшествия Татарстан
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