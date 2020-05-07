В Татарстане незаконно продали 30 тыс. литров этилового спирта — возбуждено уголовное дело

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

По материалам оперативного штаба, в середине апреля сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали грузовую автомашину, в которой по документам находилось 30 тыс. литров растворителя. Оперативники установили, что одна организация реализовала другой 30 тыс. литров этилового спирта по фиктивным документам на растворитель. При разгрузке цистерны были задержаны двое мужчин, которые осуществляли оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Продукция изъята, образцы направят для проведения экспертизы в Госалкогольинспекцию Татарстана.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей.