Совет директоров НКНХ согласился с оценкой стоимости оферты, предложенной «Телеком-Менеджментом»

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» определил рекомендации в отношении оферты, выставленной дочерней компанией ОАО «ТАИФ» — «Телеком-Менеджмент».



В частности, СД рекомендовал принять предложенную оценку акций ПАО в 25,4 рубля за обыкновенную и 17,8 рубля за привилегированную ценную бумагу. Стоимость выкупа, в соответствии с законодательством, превышает средневзвешенные цены акций на ММВБ за 6 месяцев до направления оферты в Банк России и соответствуют наибольшим ценам, по которым «Телеком-Менеджмент» и его аффилированные лица приобретали (приняли на себя обязанность приобрести) акции также за шесть месяцев, предшествующих оферте, пишет «Интерфакс».

Вместе с этим, совет директоров компании не считает, что при условии заключения сделки акции ПАО могут вырасти. Также уточняется, что «Телеком-Менеджмент» не собирается менять основные виды деятельности и организационную структуру НКНХ.

Ранее была информация, что «Телеком-Менеджмент» направил руководству «Нижнекамскнефтехима» предложение о приобретении 768,449 млн обыкновенных и 146,669 млн привилегированных акций ПАО. Срок оферты – 70 дней с момента получения НКНХ добровольного предложения.