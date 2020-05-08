В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке спортивного портала Чемпионат.com

Акционерное общество «Телеспорт груп» подало иск в Московский городской суд с просьбой о полной блокировке спортивного портала Чемпионат.com.

«Телеспорт груп» просит ограничить доступ к сайту www.championat.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением результатов интеллектуальной деятельности истца, взыскать с ответчика судебные расходы — госпошлину в размере 6 тыс. рублей», — передает слова сотрудника суда ТАСС.

По некоторым данным, речь идет о размещении на сайте «Чемпионата» трансляции и фрагменты с чемпионата России по вольной борьбе, состоявшегося летом 2019 года. При этом «Телеспорт» настаивает на том, что ответчик уже не в первый раз нарушает авторские права.

Ранее «Телеспорт» взыскал с Rambler Group более 1,5 млн рублей за размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу.