В почтовых отделениях Казани начали выдавать георгиевские ленточки
В отделениях почтовой связи Татарстана началась раздача георгиевских ленточек в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Таким образом УФПС «Татарстан почтасы» присоединилось ко Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка».
Отдельно отмечается, что при выдаче соблюдаются все меры защиты от коронавируса, передает мэрия Казани.Общество Татарстан
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