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В почтовых отделениях Казани начали выдавать георгиевские ленточки

23:45, 07.05.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
В почтовых отделениях Казани начали выдавать георгиевские ленточки
Фото: kzn.ru

В отделениях почтовой связи Татарстана началась раздача георгиевских ленточек в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Таким образом УФПС «Татарстан почтасы» присоединилось ко Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка».

Отдельно отмечается, что при выдаче соблюдаются все меры защиты от коронавируса, передает мэрия Казани.

Общество Татарстан
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