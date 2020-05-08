Загитова даст последний звонок на выпускном в школе «Самбо-70»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получит почетное право дать последний звонок на выпускном спортивной школы «Самбо-70». Об этом сообщил директор учреждения Ренат Лайшев.

По словам руководителя, фигуристка является символом побед школы и полностью заслужила это право.

— Планируем, что Загитова пройдет с последним звонком на выпускном. Она в этом году заканчивает школу. Загитова — символ побед школы «Самбо-70» и всей России, — сообщил ТАСС Лайшев.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

В нынешнем году 17-летняя Загитова заканчивает школу. Для подготовки к ЕГЭ фигуристка вернулась к своим родителям в Казань, где находится на самоизоляции.