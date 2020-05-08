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В Татарстане жители пожаловались на «шоколадную» воду из-под крана

08:06, 08.05.2020
В Татарстане жители пожаловались на «шоколадную» воду из-под крана
Фото: соцсети

В Татарстане жители Агрызского района пожаловались на грязную воду из-под крана. По сообщению автора снимка, водопроводная вода окрасилась в шоколадный цвет.

Местные жители пожаловались, что такую воду не просто нельзя пить. Они не могут приготовить еду, постирать одежду и даже почистить зубы. За водой жителям приходится ездить в соседнее село и нарушать режим самоизоляции.

В комментариях пользователи добавляют, что такая же проблема существует в Алексеевском районе. Люди ездят на питьевой водой на источники.

Общество Татарстан
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